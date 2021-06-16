لبنان

في القبيات... انحرفت سيارة وهذا ما حصل

Lebanon 24
16-06-2021 | 05:41
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف سيارة عن مسارها على طريق القبيات - عكار، ما ادى الى سقوطها وانقلابها  داخل ارض حرجيه جانب الطريق، واصابة  السيدة "س.ح" من بلدة البيرة، التي نقلت على اثرها الى مستشفى السلام للعلاج.
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القبيات

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