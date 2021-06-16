في القبيات... انحرفت سيارة وهذا ما حصل

افادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف سيارة عن مسارها على طريق القبيات - عكار، ما ادى الى سقوطها وانقلابها داخل ارض حرجيه جانب الطريق، واصابة السيدة "س.ح" من بلدة البيرة، التي نقلت على اثرها الى مستشفى السلام للعلاج.