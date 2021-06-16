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لبنان
بقرادونيان امينا عاما للطاشناق مجددا... وورقة سياسية شاملة تحدد مواقف الحزب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-06-2021
|
11:46
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اعيد انتخاب النائب اغوب بقرادونيان اميناً عاماً لحزب الطاشناق لولاية رابعة خلال المؤتمر العام للحزب.
وقال مصدر في الحزب ل" لبنان ٢٤" ان الحزب يعقد مؤتمره العام كل سنتين، حيث يشهد انتخابات في صفوفه، يمتخض عنها انتخاب اللجنة المركزية فانتخاب الامين العام للحزب".
واشارت الى" وصول وجوه شبابية جديدة هذا العام في انتخابات اللجنة المركزية ، ما من شأنه ذلك ان يساهم في تقوية الحزب اكثر وتعزيزه واضفاء المزيد من الحيوية والفعالية على عمله وحضوره".
وبحسب المصدر نفسه" فإن الورقة السياسية التي ستصدر في الساعات المقبلة عن حزب الطاشناق تتضمن ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان وتقوية الدولة، والعمل على حل المشاكل الداخلية بالحوار بعيدا عن لغة العنف والصراعات السياسية، وضرورة احترام الدستور والترفع عن الحسابات الضيقة، وتفعيل دور الشباب والمرأة في لبنان. وركزت ورقة الطاشناق على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتحقيق التمثيل الصحيح للقوى السياسية، والمحافظة على دور القضاء النزيه وتقويته، ووجوب تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة والضرورية وضرب الفساد ، هذا فضلا عن ضرورة العمل على ايلاء اللبنانيين الاهتمام الحقيقي لا سيما ان الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والنقدية والاجتماعية باتت خطيرة وتستوجب المسارعة في ايجاد الحلول بعيدا عن الحسابات الضيقة".
اضاف المصدر" اما في ما يتصل بحزب الطاشناق فركزت الورقة السياسية على ضرورة تنظيم الحزب وإعطاء الشباب والمرأة ادوارا اكثر وتفعيل عمل اللجان وفق مقتضيات المرحلة فضلا عن اهمية تعزيز اواصر علاقة الطاشناق مع الأحزاب اللبنانية لما لذلك من ايجابيات على مستوى الوطن".
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