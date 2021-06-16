اضراب في منشآت النفط في الزهراني غدا

أعلنت نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني تأييدها وتضامنها مع دعوة الاتحاد العمالي العام بكل الخطوات المنوي اتخاذها بدءا من الاضراب العام يوم غد الخميس. ودعت جميع المستخدمين في المنشآت الى التزام الاضراب غدا.