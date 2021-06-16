وفاة سجين في طرابلس بعد معاناته مع المرض





توفي الشاب جمال الحلبي داخل المستشفى الحكومي في طرابلس بعد معاناته مع المرض وكان قد ادخل العناية الفائقه منذ ايام قليلة، وفارق الحياة اليوم بعد تدهور حالته الصحية.



يذكر ان المرحوم من سكان منطقة التبانه، شارع البزار في طرابلس وهو سجين في سجن القبة.