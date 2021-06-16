عمال طيران الشرق الاوسط يُضربون غدا

أكد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة، في بيان أصدره اثر اجتماع طارىء، "وقوفه الى جانب الإتحاد العمالي العام في مسيرته التي انطلقت بعد أن وصل البلد الى حافة الإنهيار، وبعد أن وصل الموظف والعامل الى حافة الفقر وغياب الحلول في ظل إنعدام وجود حكومة تعمل على انقاذ ما تبقى قبل الإنفجار الإجتماعي والذي إن حصل لا قدر الله لن يبقى تاجر يتحكم بلقمة عيش الناس ولن يستطيع من يتحكم برقاب العباد أن يستمر في غيه".ودعا الإتحاد العمالي العام الى "أخذ زمام المبادرة من أيدي العابثين بحياة المواطن والعامل وأن يبقى إجتماعاته مفتوحة لإتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة فلا كهرباء ولا دواء ولا مواد غذائية يستطيع العامل شراءها لسد إحتياجات عائلته، في ظل تضخم وسعر دولار غير محدد وضياع جنى العمر باختفاء مدخرات الناس بالإضافة الى تآكل تعويضاتهم التي لم تعد تكفي لسد رمقهم لعدة أشهر بعد عقود من العمل".ودعا المجلس الى التوقف عن العمل يوم غد الخميس من الساعة 12.00 وحتى الساعة 13.00 والتجمع أمام مدخل الشركة الخارجي "للتعبير عما وصلنا إليه، آملين أن تتفتح آذان المسؤولين الصماء وأن يتقوا الله في ما وصلنا إليه".