لبنان

في تكريت... سرقة في المشروع السياحي

Lebanon 24
16-06-2021 | 06:09
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أقدم مجهولون على سرقة المشروع السياحي والتعاونية الزراعية في بلدة تكريت بعكّار.

ووفقاً للمصادر، تمكنوا من سرقة أدوات صحيّة وأبواب حديدية، وطالب الاهالي المعنيين بضرورة فتح تحقيق بالحادث.


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تكريت

سرقة

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