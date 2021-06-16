في تكريت... سرقة في المشروع السياحي

أقدم مجهولون على سرقة المشروع السياحي والتعاونية الزراعية في بلدة تكريت بعكّار.



ووفقاً للمصادر، تمكنوا من سرقة أدوات صحيّة وأبواب حديدية، وطالب الاهالي المعنيين بضرورة فتح تحقيق بالحادث.





