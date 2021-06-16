يبيعون البنزين في السوق الموازية... وهذا ما حصل

أفاد مندوب “لبنان ٢٤” أنه تمّ إلقاء القبض في بلدة المنصف في قضاء جبيل ، على مجموعة أشخاص تقوم بتعبئة البنزين ، ومن ثم تبيعه في السوق الموازية . ويتولّى مخفر جبيل في قوى الأمن التّحقيق .