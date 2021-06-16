لبنان

المستقبل يدعو جمهوره للاضراب غدا

Lebanon 24
16-06-2021 | 06:35
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صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:

"في ظل ما يعيشه اللبنانيون من أزمات تزداد حدتها يوما بعد يوم، بفعل إنكار العهد والسلطة الحاكمة لمعاناة الشعب وإصرارهم على الإمعان في سياسات قاصرة تذل اللبنانيين وتحاصرهم في لقمة عيشهم وصحتهم وأمنهم، ولا تعود على مصالحهم إلا بالضرر في الداخل والخارج ..

يدعو "تيار المستقبل" اللبنانيين عموما، وجمهوره خصوصا، إلى تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للاضراب والاعتصام يوم الخميس المقبل في 17 حزيران الجاري، ورفع الصوت عاليا تحت سقف المطالب الملحة التي توحد اللبنانيين على اختلافهم، في وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة من حساب الشعب اللبناني، ويحول دون تشكيل حكومة مهمة تعمل على إنقاذ لبنان واللبنانيين من جهنم التي تنتظرهم".
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