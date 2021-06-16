السيّد: يبدو أنّ سعد وفريقه لم يقرؤوا عبارة أبيه

بعد ترميم السراي الحكومي،
طلب الرئيس رفيق الحريري أن تُكتب هذه الحِكمة الشهيرة فوق مدخلها:
(لو دامَتْ لغيرِك لما وصَلَتْ إليك)!
منذ سنة،
تعامل سعد الحريري مع حسان دياب كمغتصب للسراي،
أمس،
ظنّ أزلامه أنّ فيصل كرامي يسعى للرئاسة فهاجموه!
يبدو أنّ سعد وفريقه لم يقرؤوا عبارة أبيه…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 16, 2021
بعد ترميم السراي الحكومي،
طلب الرئيس رفيق الحريري أن تُكتب هذه الحِكمة الشهيرة فوق مدخلها:
(لو دامَتْ لغيرِك لما وصَلَتْ إليك)!
منذ سنة،
تعامل سعد الحريري مع حسان دياب كمغتصب للسراي،