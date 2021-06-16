السيّد: يبدو أنّ سعد وفريقه لم يقرؤوا عبارة أبيه

غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"بعد ترميم السراي الحكومي،طلب الرئيس رفيق الحريري أن تُكتب هذه الحِكمة الشهيرة فوق مدخلها:(لو دامَتْ لغيرِك لما وصَلَتْ إليك)!منذ سنة،تعامل سعد الحريري مع حسان دياب كمغتصب للسراي،أمس،ظنّ أزلامه أنّ فيصل كرامي يسعى للرئاسة فهاجموه!يبدو أنّ سعد وفريقه لم يقرؤوا عبارة أبيه…"