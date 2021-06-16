لبنان

اوهانيان: تأهل منتخب لبنان أمل في زمن أسود ومعتم

Lebanon 24
16-06-2021 | 06:44
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غردت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينه اوهانيان عبر حسابها على "تويتر": "تأهل منتخب لبنان لكرة القدم الى نهائيات أمم آسيا 2023 والدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 شكل علامة مضيئة وبارقة أمل وابتسامة فرح في زمن أسود ومعتم".
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