إضراب لمستخدمي الضمان غدا

أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، التزامها الدعوة التي أطلقها الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة للاضراب.



ودعت النقابة المستخدمين والعمال الى المشاركة الكثيفة في التحركات التي ينظمها الاتحاد غدا، كما دعا المعنيين الى "اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لانتشال البلاد من الأزمة العصيبة التي يتخبط بها، وعلى رأسها تشكيل حكومة في أسرع وقت لتقوم بهذه المهمة".