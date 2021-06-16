دعوى قضائية ضد اللبنانيين حاملي الجنسية الإسرائيلية ولم يتخلوا عنها



تقدم المحامي غسان المولى، بوكالته عن الأسرى المحررين شوقي عواضة، أحمد طالب، عباس قبلان، نبيه عواضة ورفاقهم بدعوى قضائية اتخذوا فيها صفة الإدعاء الشخصي لدى النيابة العامة التمييزية ضد كل لبناني يحمل الجنسية الإسرائيلية ولم يقم بالتنازل عنها إستناداً الى القانون 194/2011، وضد كل لبناني تجند وخدم في صفوف جيش العدو الإسرائيلي سواء في الوحدات القتالية أم الإدارية، وضد كل لبناني يتقاضى راتباً أو مساعدة مالية من مؤسسة عسكرية أو مدنية إسرائيلية داخل أو خارج الكيان، وضد كل لبناني فرّ الى أراضي العدو ولم يقم بتسوية وضعه بالإستناد الى القانون المشار اليه آنفاً. وقد قبل المدعي العام التمييزي الدعوى القضائية لاستكمال المقتضى القانوني.