لبنان

عصابة متعددة الجنسيات لسرقة المجوهرات.. هذا ما حصل في مخيم الرشيدية!

Lebanon 24
16-06-2021 | 06:50
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أوقفت القوة الامنية الفلسطينية، اليوم في مخيم الرشيدية، 3 أشخاص يشكلون عصابة لسرقة المجوهرات، بعد معلومات عن دخول عصابة للسرقة الى المخيم.

وفي التفاصيل، تمكنت القوة الأمنية في مخيم الرشيدية من اعتقال كل من محمد. ن. (لبناني) وسليمان.ع.(فلسطيني) وبشار.خ.(سوري)، وضبطت في حوزتهم كمية من المصاغ الذهبي المسروق.

وسلمت أفراد العصابة والمسروقات إلى مسؤول الارتباط الفلسطيني في منطقة صور، الذى بدوره سلمهم إلى مخابرات الجيش في الجنوب عند مدخل مخيم الرشيدية.

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني وحركة "فتح" في منطقة صور توفيق عبدالله اكد "اننا في قوات الأمن الوطني والقوة الأمنية الفلسطينية سنبذل قصارى جهدنا للمحافظة على أمن المخيمات واستقرارها وجوارها في جنوب لبنان".
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