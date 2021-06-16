لبنان

نقابة موزعي المحروقات إلى الاضراب غدا

Lebanon 24
16-06-2021 | 06:54
A-
A+
Doc-P-833773-637594485826878129.jpg
Doc-P-833773-637594485826878129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت نقابة موزعي المحروقات في لبنان التزامها الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام غدا الخميس على الأراضي اللبنانية كافة، ومشاركتها بالوقفة الاحتجاجية عند 11,00 قبل الظهر امام مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر.
مواضيع ذات صلة
نقابة موظفي وعمال البلديات في البقاع أيدت دعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب
lebanon 24
16/06/2021 21:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لا خدمات لـ"ليبان بوست" غدا.. الشركة ملتزمة بالإضراب العام
lebanon 24
16/06/2021 21:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب لمستخدمي الضمان غدا
lebanon 24
16/06/2021 21:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات النقل الجوي: نؤيد إضراب يوم الأربعاء
lebanon 24
16/06/2021 21:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24

موزعو المحروقات

إضراب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2021-06-16
13:43 | 2021-06-16
13:31 | 2021-06-16
13:27 | 2021-06-16
12:56 | 2021-06-16
12:43 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website