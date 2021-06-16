نقابة موزعي المحروقات إلى الاضراب غدا

اعلنت نقابة موزعي المحروقات في لبنان التزامها الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام غدا الخميس على الأراضي اللبنانية كافة، ومشاركتها بالوقفة الاحتجاجية عند 11,00 قبل الظهر امام مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر.