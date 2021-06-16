لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

Lebanon 24
16-06-2021 | 07:16
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 16/6/2021، ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من الساعة 12.30 ولغاية الانتهاء من المهمة، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط منطقتي ضهر البيدر ووادي خالد.

وفي بيان ثان، اعلنت قيادة الجيش الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 20/6/2021 ولغاية 25/6/2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

واصدرت القيادة بيانا ثالثا جاء فيه:
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 10/6/2021 ولغاية 30/6/2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند- الجناح والكرنتينا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

وفي البيان الرابع، اعلنت قيادة الجيش ما يلي:
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18/5/2021 ولغاية 18/6/2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق: رأس مسقا، سقي أبو علي، حامات، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، المنشآت ـ الشمال، كفرفالوس، والشواكير ـ الجنوب، وفي حقل رماية قاعدة رياق الجوية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
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