لا خدمات لـ"ليبان بوست" غدا.. الشركة ملتزمة بالإضراب العام

صدر عن شركة "ليبان بوست" البيان التالي:

تُعلن شركة "ليبان بوست" التزامها بالإضراب العام وبالتالي تقفل جميع أبوابها وتتوقف خدماتها غداً الخميس الواقع فيه 17 حزيران 2021.