24
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"اللقاء الديمقراطي" يرفع الصوت بوجه السلطة... أبو الحسن: لتحديد موعد قريب لإقرار البطاقة التمويلية
Lebanon 24
16-06-2021
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لدرس مشروع قانون البطاقة التمويلية المحال من حكومة تصريف الأعمال.
وخلال الجلسة، تحدث أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن ناقلا موقف الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي، رافعاً الصوت بوجه السلطة، قائلاً: "أخيراً بعد سبعة أشهر وصل مشروع البطاقة التمويلية، بعد سبعة أشهر من تضييع الفرص والمراوحة والتسويف".
واضاف "أذكر تاريخ 19 تشرين الثاني 2020، يوم قدمنا مشروعا متكاملا حول موضوع ترشيد الدعم، وكان في متناول كل وسائل الإعلام والقوى السياسية، وكم ناشدنا في هذا المجلس الحكومة بأن تبادر، لكن للأسف رغم ما نراه اليوم وبالرغم من هذا المشروع لا زالت الشكوك تزيدنا قناعةً بأن ليس هناك قرار على مستوى السلطة بالسير بموضوع ترشيد الدعم، ولو كان هذا القرار صحيحا لما كانت الناس اليوم تُذل على محطات البنزين، وتشحذ حبة الدواء، وتُقهر كل يوم بمشهد لم يشهده لبنان بتاريخه".
وتابع أبو الحسن في مداخلته: "الموضوع ليس بإقرار هذا المشروع فقط، الذي هو مهم وهو تمهيد لرفع الدعم، ولكن نحن صباح اليوم دفعنا 15 مليون دولار من مال اللبنانيين، وغداً سوف ندفع 15 مليون دولار، أي أننا كل شهر ندفع 500 مليون دولار، أي في سبعة أشهر دفعنا 3 مليار و500 مليون دولار، ولو تم إقتطاع 500 مليون دولار من هذا المبلغ في حينه للبطاقة التمويلية لما خسرنا اليوم 3 مليار دولار، ولما وجدنا الناس تُذل ويزيد حقدها علينا. فالناس اليوم تكره من يقول أنا نائب أو وزير أو رئيس أو مسؤول بالدولة. لو كانت الحكومة قائمة اليوم، كان يجب إستجوابها وتحميلها المسؤولية وطرح الثقة فيها ومحاسبتها، لأنها جريمة بحق الشعب اللبناني وبحق الوطن".
وأكد أبو الحسن أنه "إذا كان نقاش هذا الأمر سيأخذنا الى لجان والى نقاشات أخرى وتسويف إضافي ومماطلة فلن نستطيع بعدها القدوم الى المجلس النيابي لكي نناقش، وأعني ما أقوله. لهذا السبب يجب تحديد حد أقصى لإقرار هذا المشروع في الجلسة العامة وأن يصدر هذا القانون وليس أن ندخل في عملية نقاشات".
تابع
الأكثر قراءة
ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدرس خياراته وهذا هو المتوقع
Lebanon 24
عون يدرس خياراته وهذا هو المتوقع
01:30 | 2021-06-16
16/06/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
16/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لبرّي: إلزَم حدودَك!
Lebanon 24
عون لبرّي: إلزَم حدودَك!
22:57 | 2021-06-15
15/06/2021 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:37 | 2021-06-16
16/06/2021 02:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:47 | 2021-06-16
مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا افتتح قسم المناظير
13:43 | 2021-06-16
نقابة موظفي وعمال البلديات في البقاع أيدت دعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب
13:31 | 2021-06-16
في مستشفى الحريري...إليكم مستجدات كورونا
13:27 | 2021-06-16
ضاهر: ما زال المسؤولون يزايدون ويتقاتلون على أشلاء بلد
12:56 | 2021-06-16
"الوطني الحر": نؤيد اضراب الاتحاد العمالي
12:43 | 2021-06-16
وزارة الاقتصاد تابعت جولاتها على محطات الوقود والسوبرماركات في الشمال وهذا ما تم كشفه
فيديو
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-16
16/06/2021 21:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
16/06/2021 21:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 21:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact