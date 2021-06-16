في ابي سمراء... اشكال واطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان في منطقة " الزيتون" في ابي سمرا مقابل "محطة النابلسي"، تطور الى تضارب واطلاق نار في الهواء دون سقوط اصابات.وعرف لاحقاً ان الاشكال ناتج على خلفيات استفزازية بين الطرفين، وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى مكان الاشكال، والعمل جار على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.