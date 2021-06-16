درويش هنأ منتخب لبنان: المستقبل يعتمد على طاقات الشباب

غرد النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "نبارك تأهل لبنان الى الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023. عاد منتخب لبنان ليرسم الأمل أمام اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، خطوة جديدة تؤكد أن مستقبل لبنان يعتمد على طاقات شبابه التي وجب دعمها وتمهيد الطرق السليمة لتطويرها".وأرفق التغريدة بصورة لمنتخب لبنان.