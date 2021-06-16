إطلاق قنابل دخانية مسيلة للدموع على مقهى يعج بالمواطنين.. ماذا يجري في العديسة؟

أطلق عناصر من قوات العدو الاسرائيلي قنابل دخانية مسيلة للدموع على مقهى كان يعج بالمواطنين على طريق عام عديسة، بينما كانوا يقومون بصيانة الكاميرات المثبتة على الجدار الفاصل في المنطقة، وقنبلتين أخريين على راع في سهل مرجعيون.