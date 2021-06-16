لبنان

إطلاق قنابل دخانية مسيلة للدموع على مقهى يعج بالمواطنين.. ماذا يجري في العديسة؟

Lebanon 24
16-06-2021 | 15:03
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أطلق عناصر من قوات العدو الاسرائيلي قنابل دخانية مسيلة للدموع على مقهى كان يعج بالمواطنين على طريق عام عديسة، بينما كانوا يقومون بصيانة الكاميرات المثبتة على الجدار الفاصل في المنطقة، وقنبلتين أخريين على راع في سهل مرجعيون.
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العديسة

مقهى

العدو الاسرائيلي

قنابل دخانية

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