اللجان المشتركة صادقت على انشاء نقابة الزامية للنفسانيين.. ماذا عن البطاقة التمويلية؟

عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المالية غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد من النواب وممثلين عن الادارات المعنية.الفرزلياثر الجلسة، قال الفرزلي: "تناولت اللجان المشتركة اليوم اقتراح القانون المتعلق بالاطباء النفسانيين (انشاء نقابة الزامية للنفسانيين). بعد درس مستفيض تمت المصادقة عليه ورفع الى الهيئة العامة".اضاف: "أما قانون البطاقة التمويلية، فقد شكلت لجنة من السادة النواب: ياسين جابر، فريد البستاني، محمد الحجار، علي بزي، وبعض السادة الزملاء النواب ليصار الى دراسة مسألة البطاقة التمويلية والتوفيق بين مشروع الحكومة واقتراح قانون تكتل "لبنان القوي". وقد شرح الوزير وزني والنائب باسيل اقتراحات ومشاريع القوانين التي تقدموا بها، على أمل البت بها الاسبوع المقبل. أما اقتراح قانون الشراء العام فهو قيد الدرس ويحتاج الى جلسة اخرى ستعقد الاربعاء المقبل ان شاء الله لاستكمال البحث في شأنه".