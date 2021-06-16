لبنان

يازجي: لتبق الكنيسة الأرثوذكسية بوحدتها شهادة محبة وسط اضطراب هذا العالم

Lebanon 24
16-06-2021 | 08:27
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استقبل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي في الدار البطريركية في دمشق، متروبوليت بوريسبيل وبروفاري المطران أنطونيوس مع وفد مرافق موفدا من متروبوليت كييف وسائر أوكرانيا أونوفريوس.

ودار الحديث في أثناء اللقاء بين الطرفين حول اوضاع الكنيسة الأرثوذكسية عامة.
وعرض المطران انطونيوس واقع الكنيسة الأوكرانية، أما البطريرك يازجي فشدد على أهمية "أن تبقى الكنيسة الأرثوذكسية بوحدتها شهادة محبة وسط اضطراب هذا العالم".

وسيزور المطران انطونيوس بيروت حيث سيلتقي كلا من متروبوليت بيروت المطران الياس عوده ومتروبوليت جبل لبنان المطران سلوان موسي في سبيل تقديم مساعدة من الكنيسة الأوكرانية كمساهمة في إعادة ترميم الأضرار التي ولدها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.
 
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