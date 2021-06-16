لبنان

دياب اطلع من وفد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على مستجدات ملف المفاوضات

Lebanon 24
16-06-2021 | 08:34
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إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية الوفد العسكري المفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ضم: العميد الركن بسام ياسين، العقيد الركن مازن بصبوص، وسام شباط ونجيب مسيحي، في حضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب والعميد حسني ضاهر.

وأطلع الوفد الرئيس دياب على ما وصلت إليه المفاوضات فيما يتعلق بترسيم الحدود.
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