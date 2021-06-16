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لبنان
القاضي عبود: تحسين ظروف عمل المحاكم في المناطق أولوية
Lebanon 24
16-06-2021
|
08:40
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في إطار زياراته لقصور العدل والمحاكم في كلّ لبنان، قام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قبل ظهر اليوم بزيارة قصر العدل في بعلبك.
استهلّ القاضي عبود لقاءاته باجتماع مع القضاة، تمّ خلاله البحث في الشؤون والمهام القضائية، كما استمع إلى الصعوبات التي يواجهونها ولا سيما لناحية عدم قدرة قصر العدل في بعلبك على استيعاب حجم العمل المتزايد إن لجهة استقبال المتقاضين والمحامين، أو لجهة تجهيزه بقاعات للمحاكمة ومكاتب للقضاة والمساعدين القضائيين، كما تمّ عرض عدد من الحلول التي يمكنها معالجة المشاكل المطروحة سواء على المدى القريب أو المدى البعيد. وقد شدّد القاضي عبود على أولوية تحسين ظروف عمل المحاكم وقصور العدل، لا سيما التي تقع في المناطق وكذلك التي تحتاج إلى تأهيل وتجهيز.
بعدها قام القاضي عبود بجولة تفقدية في أرجاء قصر العدل، ومن ثمّ اجتمع بمفوّض نقابة المحامين في قصر عدل بعلبك المحامي دريد ياغي، بحضور عدد من المحامين، الذين طالبوا بإمكانية زيادة عدد القضاة في قصر العدل في بعلبك، ولاسيما أن منطقة بعلبك –الهرمل هي محافظة، كما التقى بعدد من المساعدين القضائيين، الذين نقلوا له هواجسهم بالنسبة لضرورة تأهيل مبنى قصر العدل في بعلبك وتأثيثه وتجهيزه.
وقد رافق القاضي عبود في زيارته القاضي حبيب رزق الله مع وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وذلك بهدف البحث في مدى إمكانية تجهيز قصر العدل في بعلبك، والقاضي رودني ضو، الملحق بأمانة سر مجلس القضاء الأعلى.
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