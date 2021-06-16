لبنان

الرئيس ميقاتي: الموقف الذي أعلنه بري وضع النقاط الاساسية على الحروف

Lebanon 24
16-06-2021 | 15:58
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أجرى الرئيس نجيب ميقاتي إتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري مثنيا "على الموقف الذي أعلنه اليوم بشأن تشكيل الحكومة والقواعد الدستورية التي تحدد هذه العملية، بحسب ما نص عليه اتفاق الطائف ، بعيدا عن الاجتهادات الشخصية".
وقال الرئيس ميقاتي" الموقف الذي اعلنه الرئيس بري وضع النقاط الاساسية على الحروف بعيدا عن كل الاجتهادات التي دأب البعض على اسقاطها على عملية التأليف الحكومي، واعاد تصويب الاتجاهات الدستورية المطلوبة".
وختم" إننا، اذ نثني على موقف الرئيس بري، فاننا ندعو جميع الاطراف الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وفق القواعد الدستورية الواضحة،لان المماطلة والتأخير ووضع الشروط  يتسبب بمزيد من الاستنزاف الذي لا قدرة لاحد على تحمّله، كما أن  بوادر التحرك الشعبي غدا مؤشر الى أن المعالجات  باتت اكثر من ملحة وبشكل عاجل قبل بلوغ المحظور".
 
 
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