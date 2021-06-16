لبنان

موظفو الاهراءات في مرفأ بيروت: للمشاركة في الاضراب

Lebanon 24
16-06-2021 | 08:56
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 دعت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، في بيان، المسؤولين الى ايجاد حل فوري لموظفي الاهراء الذين لم يتوقفوا يوما واحدا عن العمل بعد انفجار المرفأ، وتابعوا العمل في وزارة الاقتصاد واثبتوا جدارتهم وتفانيهم. ومن بين هذه الحلول إلحاقهم بوزارة الاقتصاد".

واكدت النقابة التزامها بكل ما صدر عن الاتحاد العمالي العام من دعوة للاضراب العام يوم غد الخميس ودعت موظفي الاهراء الى المشاركة في التجمع المركزي في مقر الاتحاد العمالي العام.
 
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