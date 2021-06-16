لبنان

توصيات جديدة للجنة متابعة التدابير الوقائية لـ"كورونا".. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
16-06-2021 | 16:08
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عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا، جرى خلاله تقييم الوضع الوبائي والاجراءات للحد من انتشار الفيروس.
 
وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية:
 
1- وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة الاشغال والنقل إنشاء مركز لاجراء فحوصات "pcr" في مرفأ طرابلس لزوم الوافدين إلى لبنان عبر المرفأ المذكور.
 
2- وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني إضافة دولة ساحل العاج إلى لائحة الدول التي يُعفى الوافدون منها الذين مضى 14 يوم على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح من إجراء فحص الـpcr قبل قدومهم إلى لبنان.
 
3- وزارة السياحة العمل على تخفيض عدد الفنادق المخصصة للحجر في ما خص الوافدين من بريطانيا والبرازيل وفقا للحاجة وإيداعها وزارة الاشغال والنقل- المديرية العامة للطيران المدني لاجراء اللازم من قبلها.
 
4- وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة إجراء الاتصال مع مختلف الدول لتوقيع مذكرات تفاهم للاعتماد المتبادل لبطاقات التلقيح الصادرة عن السلطات المختصة.
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