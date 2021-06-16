لبنان

البراكس دعا الى رفع الصوت عاليا غدا: للانتهاء من طوابير العار والذل

Lebanon 24
16-06-2021 | 09:22
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صدر عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، بيان جاء فيه:
"للانتهاء من طوابير العار والذل ولوقف وضع أصحاب محطات المحروقات في "بوز المدفع" والمواجهة مع المواطنين وللمطالبة بحل جذري من قبل الحكومة لموضوع استيراد المحروقات وتأمينها لكافة المناطق على كامل الاراضي اللبنانية، كما سائر السلع الحياتية، نأمل من جميع اللبنانيبن ان يرفعوا الصوت عاليا يوم غد الخميس ليتحمل المسؤولون المعنييون مسؤولياتهم تجاه شعبهم ووقف التدهور العام الاقتصادي والصحي والاجتماعي".
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