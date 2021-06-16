لبنان

سرقة كابلات كهرباء من على عامود التوتر في منطقة النخاز

Lebanon 24
16-06-2021 | 09:36
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يستمر مسلسل السرقات في الجومة، واخرها سرقة كابلات الكهرباء من على عامود التوتر في منطقة النخاز الواقعة في غرب تكريت.
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الجومة

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