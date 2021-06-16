لبنان

إشكال وتضارب وإطلاق نار بين عائلة واحدة.. هذا ما حصل في الميناء

Lebanon 24
16-06-2021 | 09:48
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وقع اشكال عائلي في مدينة الميناء بالقرب من دوار بيستاشيو - طرابلس ليتطور لاحقاً الى تضارب واطلاق نار في الهواء وفرار مطلق النار. 

وافادت المصادر ان الاشكال الذي حصل ناتج على خلافات مالية بين العائلة الواحدة. 

وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار.
 
 
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