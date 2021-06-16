عبد القادر يعاني من "الزهايمر".. غادر منزله منذ يومين ولم يعد فهل شاهدتموه؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:عبد القادر مصطفى الطويل (مواليد عام 1951، لبناني)الذي غادر بتاريخ 14-6-2021، منزله الكائن في محلة الدكوانة إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه. علما أنه يعاني من مرض "الزهايمر".لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 688722-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.