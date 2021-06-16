لبنان

"الوطني الحر" إلى الاضراب غدا.. تحت هذا الشعار

Lebanon 24
16-06-2021 | 14:02
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دعا المكتب العمالي في قطاع المهن في "التيار الوطني الحر" في بيان إلى الالتزام بدعوة الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب يوم الخميس 17 حزيران 2021 استكمالا للضغط تحت شعار "الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة فورا".

اضاف البيان:"ان الحاجة أكثر من ملحة لتشكيل حكومة، دون اضاعة مزيد من الوقت أو إبتكار أعراف جديدة خارجة عن الأصول، لفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني والبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت اليه".
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