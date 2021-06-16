أبو الغيط يحذر من مخاطر استمرار الانسداد السياسي في لبنان

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط صباح اليوم في مقر الأمانة العامة وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد الموجودة حاليا في القاهرة لحضور اجتماع الدورة (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب.وأعرب أبو الغيط في خلال اللقاء عن "تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الانسداد السياسي اساسا، في ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت".أضاف أبو الغيط :"إن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للبنان، وأنها بصدد إرسال شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إليه.وأكد أبو الغيط أهمية "الإسراع في تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، بحيث يجري تمكينها من إجراء الإصلاحات الضرورية"، مشددا على "أهمية تحمل كافة القوى السياسية في لبنان المسؤولية للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير".