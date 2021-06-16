لبنان

خطف فتاة.. هل حصلت الحادثة في النبي أيلا؟

Lebanon 24
16-06-2021 | 10:19
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لفتت بلدية النبي أيلا في بيان، الى انه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حادثة خطف فتاة من البلدة"، واوضحت أن "الفتاة والمنفذين ليسوا من أهالي أو سكان البلدة والحادثة وقعت خارج نطاق البلدة، فاقتضى التوضيح"
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