خطف فتاة.. هل حصلت الحادثة في النبي أيلا؟

لفتت بلدية النبي أيلا في بيان، الى انه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حادثة خطف فتاة من البلدة"، واوضحت أن "الفتاة والمنفذين ليسوا من أهالي أو سكان البلدة والحادثة وقعت خارج نطاق البلدة، فاقتضى التوضيح"