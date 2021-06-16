حماية المستهلك استكملت جولاتها على المحطات وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين

استكملت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه، وبمؤازرة من المديرية العامة لامن الدولة، جولاتها على محطات المحروقات، وسطرت محاضر ضبط بحق عدد منها لامتناعها عن بيع البنزين رغم احتواء خزاناتها على كميات من هذه المادة. كما اجبرت اصحاب هذه المحطات على فتح ابوابها وبيع المادة للمستهلكين، بإشراف مراقبي الوزارة وعناصر امن الدولة.