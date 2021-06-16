لبنان

صليب مصنوع من أخشاب أبواب ونوافذ محطمة جراء انفجار المرفأ إلى البابا

Lebanon 24
16-06-2021 | 10:54
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اعلنت امانة سر الرهبانية المريمية المارونية في بيان، ان "قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس التقى الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي بيار نجم يرافقه المدبر العام الاب دومينيك العلم والوكيل العام لدى الكرسي الرسولي الاب شربل حداد ووكيل دير مار انطونيوس الكبير الاب شربل فرح".

وشكر الاباتي نجم قداسته على اهتمامه ومحبته للرهبانية وللبنان مجددا "التزام الرهبانية بدورها الروحي والاجتماعي والوطني والتربوي".

وبالمناسبة قدم الاباتي نجم الى قداسة البابا صليبا مصنوعا من اخشاب الابواب والنوافذ المحطمة في بيروت جراء انفجار الرابع من آب 2020 صنع في ابرشية بيروت المارونية.
 
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