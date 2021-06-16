حب الله: على شركة السبع الايفاء بالتزاماتها

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله عبر "تويتر": "‏بعد تراجع شركة السبع، عما أصدرته في التسجيل الصوتي واستبداله بتسجيل صوتي آخر، عليها الايفاء بالتزاماتها لمصلحة المواطنين اللبنانيين".وكان حب الله غرد: "ما قامت به شركة السبع اليوم عبر التسجيل الصوتي هو عمل مرفوض وغير مقبول ومخالف للاتفاق والتعهد الني قدمته لوزارة الصناعة، وهو ما سبب ارتباك أسواق الترابة، وعليها التراجع مباشرة والعودة إلى التزاماتها فورا".