لبنان

قائد الجيش عرض مع رويار وشابيل علاقات التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي

Lebanon 24
16-06-2021 | 11:11
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة، النائب وعضو لجنة الدفاع الفرنسية غويندل رويار، يرافقه الملحق العسكري العقيد الركن فابريس شابيل، وتم التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
 
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قائد الجيش

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