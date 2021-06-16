لبنان

حبيش: ما يحدث في لبنان خارج كل التوقعات

Lebanon 24
16-06-2021 | 11:14
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غرد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"ما يحدث في لبنان خارج كل التوقعات".
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