لبنان

جنبلاط في عين التينة

Lebanon 24
16-06-2021 | 11:21
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
 
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