ولي العهد الاردني يزور الطفلة سهيلة الكسار مطمئناً

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الطفلة اللبنانية سهيلة كسار والتي نقلت إلى الأردن للعلاج.



ووصلت الطفلة بطائرة إخلاء طبي من سلاح الجو الملكي لتلقي العلاج في الأردن إثر اصابتها برصاصة طائشة.