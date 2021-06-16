في لبنان...4 وفيات بـ"كورونا"... ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الاربعاء، عن "تسجيل 115 إصابة جديدة بكورونا (88 محلية و27 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 542934.



ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "4 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 7808".