لبنان

بعد شكوى الفنانة إليسا ضده...ماذا جرى مع شربل خليل؟

Lebanon 24
16-06-2021 | 18:33
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ادعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون على المخرج شربل خليل، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده من الفنانة إليسا، بواسطة وكيلها المحامي الآن ليشع الخوري، بجرم القدح والذم، وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.
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