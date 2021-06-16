قاطيشا: سوف يسجل التاريخ أنكم أسقطتم حدود الوطن ودمرتم لبنان

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا عبر حسابه على "تويتر": سوف يسجل التاريخ أنكم أسقطتم حدود الوطن ودمرتم لبنان. إستيقظوا على الأقل للتعويض عما ارتكبتموه من جريمة".