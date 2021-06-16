لبنان

قاطيشا: سوف يسجل التاريخ أنكم أسقطتم حدود الوطن ودمرتم لبنان

Lebanon 24
16-06-2021 | 12:40
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا عبر حسابه على "تويتر": سوف يسجل التاريخ أنكم أسقطتم حدود الوطن ودمرتم لبنان. إستيقظوا على الأقل للتعويض عما ارتكبتموه من جريمة".
 
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