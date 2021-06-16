وهاب لبري: أخرج من شخصنة المشكلة مع عون

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر "تويتر": "لماذا يا دولة الرئيس بري هذا التحامل على الحلفاء السياسيين؟ لماذا يا دولة الرئيس تستقتل لحماية الآخرين وتنكل بالحلفاء؟ دولة الرئيس بمحبة أقول لك حمايتك لسعد لن تساعده في التشكيل فالأسباب المانعة أكبر منا.أخرج من شخصنة المشكلة مع الرئيس عون وساعد بإنهاء المأزق".