لبنان

وزارة الاقتصاد تابعت جولاتها على محطات الوقود والسوبرماركات في الشمال وهذا ما تم كشفه

Lebanon 24
16-06-2021 | 12:43
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تابع مراقبو مصلحة الشمال في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد جولاتهم الميدانية على محطات الوقود، في محافظة عكار، للتثبت من عدم الاحتكار وبيع المحروقات في حال توفرها، وذلك بمؤازرة دورية من أمن الدولة.

وشملت الجولة منطقة البيرة ومحيطها حيث لم تسجل اية مخالفات على هذا الصعيد.

كما تمت مداهمة احدى السوبرماركات في المنطقة وعثر فيها على بضائع منتهية الصلاحية، فتم تحرير محضر ضبط بحق صاحب السوبرماركت، ومصادرة المواد منتهية الصلاحية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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