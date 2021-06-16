ضاهر: ما زال المسؤولون يزايدون ويتقاتلون على أشلاء بلد

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر": "لم يعد باستطاعة الصناعيين الانتظار، فبعد هجرة الادمغة والطواقم الطبية بدأت هجرة المصانع بحثا عن بلد آمن يستثمرون فيه خبراتهم وإمكاناتهم ويمكنهم التصدير منه الى الاسواق التي منعوا من دخولها، وما زال المسؤولون يزايدون ويتقاتلون على أشلاء بلد، لتتسارع وتيرة الانهيار".