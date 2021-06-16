نقابة موظفي وعمال البلديات في البقاع أيدت دعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب

أعلنت نقابة موظفي وعمال البلديات في البقاع، في بيان، "تأييدها المطلق لدعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب يوم غد الخميس" .



واشارت الى انه "في وقت أصبح فيه معاش العامل يساوي 50 دولارا والموظف 100 دولار تقريبا، نجد أنفسنا معنيين وبشكل مباشر بالتحرك الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ونؤكد على أننا لن نكتفي بهذا التحرك، بل يليه تحركات أخرى سيجري الإعلان عنها لاحقا".