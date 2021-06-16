لبنان

مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا افتتح قسم المناظير

Lebanon 24
16-06-2021 | 13:47
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 افتتح مستشفى "بيروت الحكومي الجامعي" في الكرنتينا، بدعم من مؤسسة "التعاون - لبنان"، وحدة المناظير، التي تم تجهيزها بمناظير حديثة للرئتين والقصبة الهوائية والمعدة والإمعاء، بحضور رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ميشال مطر، رئيس الهيئة الإدارية في مؤسسة "التعاون" فؤاد بوارشي، مديرة مكتب لبنان في "التعاون" سوسن المصري، مديرة مستشفى الكرنتينا كارن صقر، ومسؤولين من وزارة الصحة العامة.

وأكد مطر "أن المعدات التي تم استلامها توازي الموجود في كبرى المستشفيات العاملة في لبنان"، وقال: "إنها معدات كنا دائماً نطمح إلى أن تكون في حوزتنا وتسمح لنا بتوفير خدمات طبية أوسع".

وأشار إلى أن "مستشفى الكرنتينا يعتبر من أكثر المرافق الصحية تضررا من جراء انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي، وهو يلبي حاجات ذوي الدخل المحدود ومن لا يتمتعون بتغطية صحية"، لافتا إلى أن "هذه الحاجات متزايدة، في ظل تدهور الوضع المعيشي في لبنان وارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء".

من جهته، قال بوارشي: "لقد اختارت التعاون دعم مستشفى الكرنتينا لما يمثله من حاجة ضرورية وملجأ حيوي للفقراء والفئات المهمشة في لبنان. ورغم أن مهمة مؤسسة التعاون في لبنان في الأساس هي دعم اللاجىء الفلسطيني، إلا أن عند وقوع مآس بحجم ما شهدناه بعيد انفجار المرفأ لا يسعنا إلا أن نكون جميعا على قدر إنسانيتنا وأن نضع الإنسان أولا، وهذا أبسط ما يمكن للشعب الفلسطيني أن يقدمه إلى شعب لبنان."
المصدر: الوكالة الوطنية
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