عدد من المحتجين يقطعون طريق طرابلس - البداوي

قطع عدد من المحتجين طريق طرابلس - البداوي عند محطة الأكومي بعد أن ركنوا الشاحنات في وسط الطريق احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصاديوفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتسبب قطع الطريق بزحمة سير خانقة حيثُ علق المواطنون داخل سياراتهم، لكن بالتفاوض معهم أعيد فتح الطريق كما وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وتعمل على إعادة حركة السير إلى طبيعتها.